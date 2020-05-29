2020-05-29T13:53:56+03:00
Общество

С 1 июня подорожает проезд на маршруте Киров-Слободской

Билет будет стоить 158 рублей
Виктор Карпов
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Тариф на №102 маршруте подорожает на 19 рублей.Тариф на №102 маршруте подорожает на 19 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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С 1 июня 2020 года в Кировской области увеличится стоимость проезда на маршруте №102 Киров-Слободской. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МУП «Слободские пассажирские перевозки».

Тариф на 102-ом маршруте подорожает на 19 рублей. Билет будет стоить 158 рублей. Льготники тоже не смогут ездить по старой цене. Им придется заплатить 110,5 вместо 97,5 рублей.

Перевозчик сообщает, что стоимость повышена на основании постановления Правления РСТ Кировской области от 28.01.2020г №2/3-тр-2020.

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте перевозчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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