В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет
В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет в стоматологической клинике. При проверке сотрудник Роспотребнадзора обнаружил, что медицинская деятельность осуществляется без санитарно-эпидемиологического заключения. В пресс-службе УФССП рассказали, что ранее работу рентген-кабинета уже останавливали из-за нарушения санитарных норм. Однако руководитель клиники вновь открыл его, нарушив решение суда.
Сейчас судебные приставы опечатали оборудование и рентген-кабинет. В отношении руководителя клиники возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU