2020-05-29T09:31:41+03:00
Общество

В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей

Кировстат посчитал доходы и расходы в нашем регионе
Алина Сашина
Поделиться:
Деньги жители области в основном потратили на потребительские товары.Деньги жители области в основном потратили на потребительские товары.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Один из главных показателей уровня жизни - денежные доходы и расходы населения. Сумма общего дохода жителей Кировской области в январе - марте 2020 года в целом получилась 79,1 млрд рублей. Основные источники пополнения личного бюджета - доходы от трудовой деятельности и социальные выплаты. Первые составляют 63,2% в общей сумме поступлений денежных средств, вторые, включающие различные виды пенсий и пособий - 26,9%.

Как сообщает Кировстат, денежные доходы жителей нашего региона за январь-март 2020 года составляют 79,1 млрд рублей. В среднем получается 20879 рублей в месяц на каждого жителя. Таким образом, ежемесячный средний доход увеличился на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года .

Полученные деньги жители области в основном тратили на потребительские расходы: покупку товаров и оплату услуг. Их доля в структуре расходов - 86,3%, или 72,1 млрд рублей. В среднем на покупку товаров и оплату услуг кировчане тратили 19035 рублей в месяц.

На обязательные платежи и взносы - налоги, страховки, проценты по кредитам - приходится 13% от всех расходов, или 10,8 млрд рублей. В среднем каждый житель области заплатил за месяц 2860 рублей различных платежей и взносов. Из них около 39,2% составил налог на доходы физических лиц.

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года суммы вкладов на рублевых и валютных счетах кировчан стали меньше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Достроим вместе»: в Кировской области заработал сервис для обманутых дольщиков
В Кирово-Чепецке незаконно работал рентген-кабинет
Великорецкий крестный ход-2020 не состоится
В Кировской области снизят ставки по УНС
Коронавирус в Кировской области: три крупных очага заражения
В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей
В Кировской области активизировались клещи: от укусов пострадали 4589 человек
В Кирове будут отделять «бессимптомных» больных коронавирусом от обычных
С берега кировского пруда вывезут полтонны медицинских отходов
С 1 июня кировские электрички изменят свое расписание
Госдолг Кировской области составил 24 млрд рублей
Охота на пешеходов: на дорогах Кировской области за сутки сбили двух человек
В Слободском местная жительница погибла в пожаре
Большой фильм-концерт Басты - цифровая премьера в Wink и more.tv
Дмитрий Осипов выиграл конкурс на пост сити-менеджера
В Кирове откроют Центр ядерной медицины
Коронавирус в Кирове: скончались еще два пациента
В Кирове иконы продает лжесвященик
1 июня состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской
Роман Береснев переходит работать в правительство Кировской области
В Кирове «Приказную избу» отреставрируют в 2022 году
В Кировской области двое суток ищут пропавшего без вести
В Кировской области прожиточный минимум остался на прежнем уровне
Кировчан просят помочь в поисках 16-летнего подростка
У центрального рынка появятся парковки
На видеокамеры в детских садах потратят четыре миллиона рублей
Полис ОМС «МАКС-М» сейчас оформляют в центрах «Мои Документы»