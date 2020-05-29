В первом квартале 2020 года жители Кировской области на оплату товаров и услуг потратили 72,1 млрд рублей

29 Май 2020 2020-05-29T09:31:41+03:00

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Один из главных показателей уровня жизни - денежные доходы и расходы населения. Сумма общего дохода жителей Кировской области в январе - марте 2020 года в целом получилась 79,1 млрд рублей. Основные источники пополнения личного бюджета - доходы от трудовой деятельности и социальные выплаты. Первые составляют 63,2% в общей сумме поступлений денежных средств, вторые, включающие различные виды пенсий и пособий - 26,9%.

Как сообщает Кировстат, денежные доходы жителей нашего региона за январь-март 2020 года составляют 79,1 млрд рублей. В среднем получается 20879 рублей в месяц на каждого жителя. Таким образом, ежемесячный средний доход увеличился на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года .

Полученные деньги жители области в основном тратили на потребительские расходы: покупку товаров и оплату услуг. Их доля в структуре расходов - 86,3%, или 72,1 млрд рублей. В среднем на покупку товаров и оплату услуг кировчане тратили 19035 рублей в месяц.

На обязательные платежи и взносы - налоги, страховки, проценты по кредитам - приходится 13% от всех расходов, или 10,8 млрд рублей. В среднем каждый житель области заплатил за месяц 2860 рублей различных платежей и взносов. Из них около 39,2% составил налог на доходы физических лиц.

В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года суммы вкладов на рублевых и валютных счетах кировчан стали меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU