2020-05-29T07:50:52+03:00
Общество

В Кировской области активизировались клещи: от укусов пострадали 4589 человек

В том числе 1068 детей
Виктор Карпов
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Два жителя Котельнического района заразились клещевым энцефалитом.Два жителя Котельнического района заразились клещевым энцефалитом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На сегодняшний день от укусов клещей пострадали 4589 жителей Кировской области, в том числе 1068 детей. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в 31 из исследованных насекомых обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита. На сегодняшний день два жителя Котельничского района заразились клещевым энцефалитом. К счастью, других заболеваний, которые могут переносить эти насекомые, на территории региона не зарегистрировано.

Специалисты советуют кировчнам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на природу. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не допускать их присасывания.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите насекомое как можно ближе к вашей коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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