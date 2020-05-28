С 1 июня кировские электрички изменят свое расписание

28 Май 2020 2020-05-28T16:58:22+03:00

С 1 по 30 июня изменится расписание электричек из Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 по 30 июня изменится расписание электричек из Кирова. В пресс-службе ГЖД по Кировской области сообщили, что это связанно с ремонтными работами.

Так, 2, 4, 8, 10, 18, 30 июня время отправления поменяет поезд № 6363 сообщением Киров - Ежиха. Электричка будет уходить 14:59 и прибывать на конечную станцию в 18.00.

1, 3, 5, 11, 15, 17 июня 2020 года электропоезд №6364 Ежиха-Киров будет отправляться, как и раньше, в 10:22, но прибывать в Киров в 12:57.

Сверить актуальное расписание пригородных поездов можно на официальном сайте «РЖД».

Напомним, что с 1 июня в Кировской области запустят дополнительные пригородные поезда. Электрички будут курсировать в летний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU