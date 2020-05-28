Охота на пешеходов: на дорогах Кировской области за сутки сбили двух человек

28 Май 2020 2020-05-28T15:07:49+03:00

За 27 мая в Кировской области сбили двух пешеходов. Фото: vk.com/gibdd43

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За минувшие сутки в Кировской области произошло пять ДТП, и в каждом из них пострадали люди. В двух случаях - пешеходы. Подробности сообщило региональное управление ГИБДД.

27 мая в 07.05 утра на седьмом километре трассы Киров - Советск - Яранск сбили пешехода. 36-летний водитель «Рено Симбол» наехал на 78-летнюю женщину, переходившую дорогу в положенном месте. Иномарка отделалась треснувшим стеклом, а вот пенсионерку пришлось отвезти в больницу из-за полученных травм.

Еще одного пешехода сбили в тот же день в 16 часов дня в поселке Садаковский. Авария произошла напротив дома №57а по улице Московской. Так, 37-летняя женщина, управляя «четырнадцатым» ВАЗом, сбила 72-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Мужчина отделался ушибами - госпитализация ему не потребовалась.

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует всем участникам дорожного движения оставаться дома. Если же возникла необходимость уехать, будьте внимательны и осторожны.

ИСТОЧНИК KP.RU