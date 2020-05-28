2020-05-28T14:14:09+03:00
Происшествия

В Слободском местная жительница погибла в пожаре

Сейчас следствием ведется проверка по этому факту
Алена Михайлова
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Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Фото: pixabay.comПредположительной причиной пожара стала неосторожность при курении. Фото: pixabay.com
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В городе Слободском пожар унес жизнь человека. Подробности сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Пожар произошел 27 мая, в четырехквартирном двухэтажном доме по улице Карла Маркса. Огонь тушили силами спасателей кировского ГУ МЧС. В результате происшествия погибла 42-летняя женщина. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за неосторожного обращения погибшей с огнем при курении.

Сейчас следователи начали проверку, назначили экспертизы для установления причин пожара и смерти женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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