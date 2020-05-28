В Слободском местная жительница погибла в пожаре
В городе Слободском пожар унес жизнь человека. Подробности сообщает Следственный комитет по Кировской области.
Пожар произошел 27 мая, в четырехквартирном двухэтажном доме по улице Карла Маркса. Огонь тушили силами спасателей кировского ГУ МЧС. В результате происшествия погибла 42-летняя женщина. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за неосторожного обращения погибшей с огнем при курении.
Сейчас следователи начали проверку, назначили экспертизы для установления причин пожара и смерти женщины. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU