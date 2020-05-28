Коронавирус в Кирове: скончались еще два пациента

28 Май 2020 2020-05-28T13:17:50+03:00

12 пациентов находятся в реанимации, семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кировской области от коронавируса скончались еще два человека. Жертвами болезни стали двое кировчан: 62 и 65 лет. Число летальных исходов в регионе увеличилось до 13.

По состоянию на утро 28 мая 2020 года в Кировской области, заболели еще 93 человека и выздоровели 34. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировали:

- 1582 случая заражения коронавирусом;

- 890 пациентов выздоровели;

- 13 человек умерли;

- 6737 кировчан, в том числе 1173 ребенка, находятся на домашнем карантине;

- 2600 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 80760 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.

Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное, у 16 пациентов - тяжелое. 12 пациентов находятся в реанимации, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru

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ИСТОЧНИК KP.RU