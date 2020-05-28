В Кирове иконы продает лжесвященик

28 Май 2020 2020-05-28T10:34:59+03:00

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В одной из лавок иконы продает человек, облаченный в священнические одежды. Лавка находится у Центрального рынка. Горожане сфотографировали мужчину и обратились в Вятскую епархию с вопросом: действительно ли этот продавец священнослужитель.

В епархии пояснили, что этот человек Решением Церковного суда Вятской Епархии и на основании Резолюции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишен сана пресвитера еще в 2014 году. И он не имеет права носить священнический крест и одежды и совершать какие-либо священнодействия.

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ИСТОЧНИК KP.RU