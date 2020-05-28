В Кировской области двое суток ищут пропавшего без вести
В Кировской области разыскивают без вести пропавшего 31-летнего мужчину. Александра Чинарова, жителя поселка Мирный Оричевского района, в последний раз видели 25 мая 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 31 год, рост 176 лет, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент пропажи.
Всех, кому что-либо известно об Александре, просят сообщать информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU