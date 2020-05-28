В Кировской области двое суток ищут пропавшего без вести

28 Май 2020 2020-05-28T09:05:01+03:00

С 25 мая о местонахождении мужчины ничего не известно

Изменить размер текста: A A

В Кировской области разыскивают без вести пропавшего 31-летнего мужчину. Александра Чинарова, жителя поселка Мирный Оричевского района, в последний раз видели 25 мая 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Александру 31 год, рост 176 лет, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент пропажи.

Всех, кому что-либо известно об Александре, просят сообщать информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU