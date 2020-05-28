В Кировской области прожиточный минимум остался на прежнем уровне
В Кировской области установили прожиточный минимум для населения за первый квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
Прожиточный минимум составит:
- 11054 рубля - для трудоспособного населения;
- 8453 рубля - для пенсионеров;
- 10461 рубль - для детей.
Отметим, что прожиточный минимум корректируется по итогам каждого квартала. Его величина зависит от стоимости продуктового набора, а также от средних цен на услуги в регионе. Последний раз прожиточный минимум увеличивался во втором квартале 2019 года. Тогда он подрос на:
- 429 рублей - для трудоспособного населения;
- 333 рубля - для пенсионеров;
- 340 рублей - для детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU