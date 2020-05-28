В Кировской области прожиточный минимум остался на прежнем уровне

28 Май 2020 2020-05-28T08:04:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области установили прожиточный минимум для населения за первый квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

Прожиточный минимум составит:

- 11054 рубля - для трудоспособного населения;

- 8453 рубля - для пенсионеров;

- 10461 рубль - для детей.

Отметим, что прожиточный минимум корректируется по итогам каждого квартала. Его величина зависит от стоимости продуктового набора, а также от средних цен на услуги в регионе. Последний раз прожиточный минимум увеличивался во втором квартале 2019 года. Тогда он подрос на:

- 429 рублей - для трудоспособного населения;

- 333 рубля - для пенсионеров;

- 340 рублей - для детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU