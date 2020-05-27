Кировчан просят помочь в поисках 16-летнего подростка

27 Май 2020 2020-05-27T17:20:30+03:00

О местонахождении Александра ничего неизвестно уже шесть дней. Фото: vk.com/ornkirov

В последний раз его видели утром 21 мая текущего года

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В Кирове и области шесть дней разыскивают 16-летнего подростка. Александр Филимонов в последний раз вышел из дома 21 мая 2020 года в 11 часов. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Александру на вид 17 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темные. На момент ухода из дома подросток был одет в темно-синюю куртку с оранжевыми вставками на руках, темные штаны и черные кроссовки. При себе у парня был черный рюкзак.

ОРН «Первый» сообщает, что Александр может находиться в Нижнем Новгороде.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить инфоргу поиска Галине по номеру 89229566515 либо в полицию: 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU