2020-05-27T16:25:54+03:00
Общество

У центрального рынка появятся парковки

Они будут рассчитаны на 380 автомобилей
Виктор Карпов
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На территории рынка планируется создать парковку на 300 мест. Фото: admkirov.ruНа территории рынка планируется создать парковку на 300 мест. Фото: admkirov.ru
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В ближайшее время на территории рынка планируется создать парковку на 300 мест. Помимо этого, дополнительную автостоянку откроют на улице Милицейской. Она будет рассчитана на 80 мест.

Директор Центрального рынка Арам Чатинян рассказал, что скоро объявят конкурс на разработку проекта реконструкции рынка. Одним из этапов которого станет строительство парковки.

Сейчас у Центрального рынка нет собственной автостоянки. Такая ситуация усложняет движение автомобилей по прилегающим улицам, так как многие покупатели оставляют машины на обочине. Все это затрудняет движение и создает «пробки» в этом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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