2020-05-27T15:40:13+03:00
Общество

На видеокамеры в детских садах потратят четыре миллиона рублей

Десять дошкольных учреждений планируют оснастить системами видеонаблюдения к концу лета
Карина Нагисова
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Устанавливать камеры будут как в зданиях детсадов, так и на прилегающей территории. Фото: pixabay.comУстанавливать камеры будут как в зданиях детсадов, так и на прилегающей территории. Фото: pixabay.com
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В кировских детских садах появляются системы видеонаблюдения. По сообщению пресс-службы городской администрации, в областном центре ими оборудованы уже 100 учреждений из 143. А вскоре видеокамеры появятся в еще 10 детских садах.

Так, на очереди стоят дошкольные учреждения № 61, 66, 85, 155, 162, 181, 196, 205, 209, 223. Как утверждает городской департамент образования, устанавливать системы внутреннего и внешнего видеонаблюдения будут как в зданиях учреждений, так и на прилегающей территории.

Все работы планируется провести в течение лета и завершить к новому учебному году. На эти цели из городского бюджета выделили около четырех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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