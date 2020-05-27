В Кировской области пропал 55-летний мужчина
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропавшем мужчине. Юрий Анатольевич Салагин вышел из дома в 10.00 26 мая и с тех пор о нем ничего не известно.
Его приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Мужчина носит очки. Сообщается, что Юрий Анатольевич может находиться в селе Кстинино или в городе Кирове.
Любую информацию о мужчине поисковики просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU