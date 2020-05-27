В Кировской области пропал 55-летний мужчина

27 Май 2020 2020-05-27T17:25:12+03:00

Юрий Анатольевич Салагин вышел из дома в 10.00 26 мая и с тех пор о нем ничего не известно. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропавшем мужчине. Юрий Анатольевич Салагин вышел из дома в 10.00 26 мая и с тех пор о нем ничего не известно.

Его приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Мужчина носит очки. Сообщается, что Юрий Анатольевич может находиться в селе Кстинино или в городе Кирове.

Любую информацию о мужчине поисковики просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU