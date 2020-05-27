В Котельниче разбился водитель мопеда

27 Май 2020 2020-05-27T13:56:05+03:00

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Смертельное ДТП произошло в городе Котельнич. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области рассказали, что авария случилась 27 мая в 5.50 на улице Советской. 23-летний водитель мопеда «АВМ» врезался в бордюр. От удара транспорт опрокинулся. В результате происшествия водитель мопеда погиб.

Во вторник, 26 мая, на трассе Киров - Советск - Яранск произошло смертельное ДТП. На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». В результате происшествия 32-летний водитель иномарки погиб на месте аварии. Три пассажира Chevrolet получили травмы: 33-летняя женщина, 4-летняя девочка и 10-летний мальчик.

За прошедшие сутки, 26 мая, на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых два человека погибли и пять получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU