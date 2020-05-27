Кировчан призывают соблюдать правила безопасности

27 Май 2020 2020-05-27T12:15:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на режим самоизоляции, введенный для нераспространения коронавируса, выезд на садовые участки в Кировской области разрешен. Многие горожане с нетерпением ожидают наступления теплых дней, чтобы перебраться на дачи уже на все лето.

И, конечно, садоводы наводят на своих участках порядок. При этом не редко сухую траву, мусор и остатки строительного материала дачники сжигают. А это в пожароопасный период запрещено. И уже в текущем году, к сожалению, три человека погибли 11 мая во время пожара в садовом товариществе «Домостроитель-2».

Для того, чтобы не допустить возникновение пожаров, сотрудники МЧС ежедневно проводят профилактические рейды в населенных пунктах и садовых товариществах. Во время таких проверок инспекторы предупреждают, что разводить открытый огонь нельзя и напоминают дачникам правила пожарной безопасности. Сотрудники МЧС разъясняют, почему важно следить за состоянием электропроводки и газового оборудования и поддерживать их в исправном состоянии. Инспекторы также проверяют, имеются ли на участках первичные средства пожаротушения, и предупреждают, что разводить костры, сжигать траву и мусор нельзя. Сотрудники МЧС также раздают листовки с правилами противопожарной безопасности. Чтобы предупредить пожар, не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Достаточно просто соблюдать элементарные правила.

Подобные профилактические рейды будут проходить и дальше во всех населенных пунктах, дачных и садовых некоммерческих товариществах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU