Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», вынесли приговор
Чепецким братьям, избившим врача «скорой помощи», вынесли приговор. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.
Напомним, 17 апреля текущего года двое братьев, жители Кирово-Чепецка, будучи под градусом, избили фельдшера «скорой», приехавшего на вызов к горожанам с подозрением на коронавирус. По собственным словам, хотели просто мирно выяснить, что происходит и зачем приехала скорая. Разговор закончился для врача легкими телесными повреждениями.
За избиение фельдшера каждому из братьев дали по полгода исправительных работ с удержанием 15% заработка. Максимальное наказание, которое они могли получить по вменяемой им статье - два года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU