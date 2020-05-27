Чепчанам, избившим фельдшера «скорой», вынесли приговор

27 Май 2020 2020-05-27T12:05:58+03:00

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Чепецким братьям, избившим врача «скорой помощи», вынесли приговор. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Напомним, 17 апреля текущего года двое братьев, жители Кирово-Чепецка, будучи под градусом, избили фельдшера «скорой», приехавшего на вызов к горожанам с подозрением на коронавирус. По собственным словам, хотели просто мирно выяснить, что происходит и зачем приехала скорая. Разговор закончился для врача легкими телесными повреждениями.

За избиение фельдшера каждому из братьев дали по полгода исправительных работ с удержанием 15% заработка. Максимальное наказание, которое они могли получить по вменяемой им статье - два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU