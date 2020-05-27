Вместо сувениров щитки для врачей: кировский предприниматель перепрофилировал свой бизнес

27 Май 2020 2020-05-27T12:05:35+03:00

За несколько дней предприниматель производит порядка 50 щитков для лица. Фото: vk.com/coronavirus43

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Кировский предприниматель Алексей Калинин перепрофилировал свой бизнес. Ранее мужчина изготавливал сувениры и детали для автомобилей на 3D-принтере. В условиях пандемии короновируса бизнесмен решил производить пластиковые экраны для лица. Предприниматель рассказал, что увидел идею в интернете: «Сейчас по всей России печатают такие новые средства защиты и безвозмездно передают их в больницы. Я связался с волонтерами из нашего региона и стал активно помогать. Так и началось производство».

Пластиковые экраны для лица и заколки для медицинских масок кировчанин печатает на 3D-принтере.

- За несколько дней получается производить порядка 50 щитков для лица, - рассказал Алексей Калинин. - Производство одного щитка занимает где-то 1,5 часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU