Вместо сувениров щитки для врачей: кировский предприниматель перепрофилировал свой бизнес
Кировский предприниматель Алексей Калинин перепрофилировал свой бизнес. Ранее мужчина изготавливал сувениры и детали для автомобилей на 3D-принтере. В условиях пандемии короновируса бизнесмен решил производить пластиковые экраны для лица. Предприниматель рассказал, что увидел идею в интернете: «Сейчас по всей России печатают такие новые средства защиты и безвозмездно передают их в больницы. Я связался с волонтерами из нашего региона и стал активно помогать. Так и началось производство».
Пластиковые экраны для лица и заколки для медицинских масок кировчанин печатает на 3D-принтере.
- За несколько дней получается производить порядка 50 щитков для лица, - рассказал Алексей Калинин. - Производство одного щитка занимает где-то 1,5 часа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU