Кировчанка обманула подругу на 1,7 миллиона рублей

27 Май 2020 2020-05-27T11:19:27+03:00

Полицейские считают, что мошенница может быть причастна к совершению других преступлений

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48-летняя кировчанка-риэтор обманула свою подругу при продаже квартиры, а потом убедила ее взять займ. Сумма общего ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

В пресс-службе МВД по Кировской области рассказали, что риэлтор предложила своей подруге помощь в продаже жилплощади. «Предприимчивая» кировчанка заключила с потерпевшей договор купли-продажи. Согласно подписанным документам, квартира стоимостью 1 миллион рублей переходила в собственность риэлтора. При этом была составлена расписка о том, что продавец получила деньги. Но на самом деле средства не были переданы.

Позже риэлтор предложила подруге выгодно приобрести коммерческую недвижимость. Для совершения этой сделки якобы нужно было оформить заем под залог другой жилплощади, находящей в собственности у потерпевшей. Кировчанка, доверяя своей подруге, не читая подписала все документы. Полученные 720 тысяч рублей она передала риэлтору. Позже мошенница рассказала подруге, что сделка сорвалась, а деньги останутся у продавца коммерческой недвижимости.

Следователи выяснили, что на деле квартирой потерпевшей злоумышленница распорядилась по своему усмотрению, так и не отдав хозяйке деньги. Коммерческую недвижимость она не приобретала, а непрочитанный договор займа оказался сделкой купли-продажи.

Полицейские считают, что мошенница может быть причастна к совершению других подобных преступлений. Если вы пострадали от действий данной женщины (на фото), просим обратиться в полицию по телефонам: 66-47-08 или 02 (102 с мобильного телефона).

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ИСТОЧНИК KP.RU