Ослабление ограничений в Кирове: придется подождать до лета

27 Май 2020 2020-05-27T11:07:50+03:00

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Ограничения в Кировской области остаются по 3 июня 2020 года включительно. Согласно новому постановлению правительства региона, на всей его территории по-прежнему закрыты массажные салоны, сауны, бани, солярии. В парикмахерские, косметические и спа-салоны ходить можно, но только чтоб подстричься и сделать ноготочки, и только по записи. В фитнес-центры ходить можно, но условия те же - маски, измерение температуры тела, индивидуальные тренировки и расстояние в пять метров.

Всем посещающим учебные заведения вход в них запрещен аж по 30 июня 2020 года включительно. Не распространяется это правило на детские сады и школы вождения.

Что касается неблагополучных районов - Вятскополянский (включая его центр), Малмыжский и Уржумский - то в них никаких послаблений нет и быть не может. Проще говоря, режим самоизоляции на этих территориях вернули, позакрывав все, что можно, и оставив только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки. Гулять жителям этих районов, к слову, тоже запретили, как и заниматься спортом на свежем воздухе. Сидим дома и выходим только в магазин и до мусорки.

ИСТОЧНИК KP.RU