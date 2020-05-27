Коронавирус в Кирове: 11 случаев смерти от болезни
В Кировской области от коронавируса скончался еще один человек. Одиннадцатой жертвой болезни стала 61-летняя жительница региона. У женщины имелись сопутствующие тяжелые заболевания. В инфекционном стационаре она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По состоянию на утро 27 мая 2020 года в Кировской области заболели еще 48 человек и выздоровели 24. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировали:
- 1489 случаев заражения коронавирусом;
- 856 пациентов выздоровели;
- 11 человек умерли;
- 6220 кировчан, в том числе 1013 детей, находятся на домашнем карантине;
- 1743 человека обследовались на коронавирус за минувшие сутки;
- 78849 кировчан прошли тест на инфекцию за весь период.
Состояние госпитализированных преимущественно удовлетворительное, у 18 пациентов - тяжелое. 11 пациентов находятся в реанимации, семеро подключены к аппаратам ИВЛ.
Карта распространения коронавируса по районам области. Фото: vk.com/medkirovru
ИСТОЧНИК KP.RU