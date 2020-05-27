Коронавирус в Кирове: полицейские проверяют предпринимателей на соблюдение санитарных норм

27 Май 2020 2020-05-27T09:57:45+03:00

В ходе рейда стражи правопорядка выявили нарушения в одном из магазинов на улице Комсомольской. Фото: 43.мвд.рф

Один из магазинов города могут оштрафовать за нарушение

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 мая, сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили как кировские предприниматели соблюдают санитарные нормы во время пандемии коронавируса. В пресс-службе МВД рассказали, что в ходе рейда стражи правопорядка выявили нарушения в одном из магазинов на улице Комсомольской.

- В данной торговой точке на полу не была нанесена разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции 1,5 метра, отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха, - рассказали в пресс-службе МВД. - У персонала не было термометров, а также журнала, в который должны заносить данные о температуре сотрудников.

Сейчас в отношении предпринимателя составлен административный протокол. После документы будут направлены в суд для принятия решения о назначении наказания.

Сотрудники полиции напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Невыполнение гражданами данных правил является нарушением статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За это предусмотрен штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU