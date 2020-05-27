Коронавирус в Кирове: полицейские проверяют предпринимателей на соблюдение санитарных норм
Во вторник, 26 мая, сотрудники полиции и Роспотребнадзора проверили как кировские предприниматели соблюдают санитарные нормы во время пандемии коронавируса. В пресс-службе МВД рассказали, что в ходе рейда стражи правопорядка выявили нарушения в одном из магазинов на улице Комсомольской.
- В данной торговой точке на полу не была нанесена разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции 1,5 метра, отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха, - рассказали в пресс-службе МВД. - У персонала не было термометров, а также журнала, в который должны заносить данные о температуре сотрудников.
Сейчас в отношении предпринимателя составлен административный протокол. После документы будут направлены в суд для принятия решения о назначении наказания.
Сотрудники полиции напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Невыполнение гражданами данных правил является нарушением статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За это предусмотрен штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU