Прокуратура обязала Минлесхоз Кировской области ликвидировать свалку

27 Май 2020 2020-05-27T09:41:12+03:00

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В Кировскую межрайонную природоохранную прокуратуру поступило заявление о том, что на территории Бобинского лесничества находится свалка. Проведенная проверка подтвердила: несанкционированная свалка, площадью не менее 42 куб. метров, существует. Причем на участке лесного фонда, находящегося в федеральной собственности.

По этому факту природоохранный прокурор уже вносил представление в Минлесхоз Кировской области. Но ведомство не приняло действенных мер по устранению свалки. Поскольку выявленные нарушения закона наносят вред окружающей среде, природному ландшафту и целостности экологической системы, прокурор направил иск в суд. Он потребовал обязать региональный Минлесхоз организовать мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Первомайский районный суд города Кирова признал требования межрайонного природоохранного прокурора законными и обоснованными.

Но ответчик не согласился с этим решением и подал апелляцию. Но Кировский областной суд оставил решение в законной силе. Его исполнение контролирует Кировская межрайонная природоохранная прокуратура.

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