В Кирове высадят 150 тысяч цветов

27 Май 2020 2020-05-27T08:01:38+03:00

Клумбы будут оформлены в каждом парке и сквере города. Фото: admkirov.ru

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Специальные бригады приступили к высадке цветов на общественных территориях Кирова. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города сообщили, что общая площадь цветников составит более 6 тысяч кв. метров. Кроме того, клумбы будут оформлены в каждом парке и сквере города. Всего же в Кирове высадят более 150 тысяч цветов.

В текущем году на клумбах города появятся бархатцы, агератум, хоста, медуница, петунии и бадан. Осенью планируют высадить многолетние цветы: тюльпаны, нарциссы, хосты, баданы, лилейники.

Помимо этого, в городе появится 500 новых деревьев и 2000 кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU