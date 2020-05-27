2020-05-27T08:01:38+03:00
Общество

В Кирове высадят 150 тысяч цветов

Общая площадь цветников составит более 6 тысяч кв. метров
Виктор Карпов
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Клумбы будут оформлены в каждом парке и сквере города. Фото: admkirov.ruКлумбы будут оформлены в каждом парке и сквере города. Фото: admkirov.ru
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Специальные бригады приступили к высадке цветов на общественных территориях Кирова. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры города сообщили, что общая площадь цветников составит более 6 тысяч кв. метров. Кроме того, клумбы будут оформлены в каждом парке и сквере города. Всего же в Кирове высадят более 150 тысяч цветов.

В текущем году на клумбах города появятся бархатцы, агератум, хоста, медуница, петунии и бадан. Осенью планируют высадить многолетние цветы: тюльпаны, нарциссы, хосты, баданы, лилейники.

Помимо этого, в городе появится 500 новых деревьев и 2000 кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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