На трассе в Кировской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, трое травмированы

26 Май 2020 2020-05-26T17:23:33+03:00

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Сегодня, 26 мая, на трассе Киров - Советск - Яранск произошло смертельное ДТП. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария случилась в 13.50 в Советском районе. На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». В результате происшествия 32-летний водитель иномарки погиб на месте аварии. Три пассажира Chevrolet получили травмы: 33-летняя женщина, 4-летняя девочка и 10-летний мальчик.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». Фото: vk.com/gibdd43

ИСТОЧНИК KP.RU