2020-05-26T17:23:33+03:00
Происшествия

На трассе в Кировской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, трое травмированы

На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал»
Виктор Карпов
Поделиться:
Авария случилась в 13.50 в Советском районе. Фото: vk.com/gibdd43Авария случилась в 13.50 в Советском районе. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 мая, на трассе Киров - Советск - Яранск произошло смертельное ДТП. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария случилась в 13.50 в Советском районе. На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». В результате происшествия 32-летний водитель иномарки погиб на месте аварии. Три пассажира Chevrolet получили травмы: 33-летняя женщина, 4-летняя девочка и 10-летний мальчик.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». Фото: vk.com/gibdd43

На автодороге столкнулись Chevrolet Cruze и лесовоз «Урал». Фото: vk.com/gibdd43

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Кировской области произошло смертельное ДТП: один человек погиб, трое травмированы
В Кировской области на один день установят «сухой закон»
На дорожную разметку в Кировской области потратят 28 миллионов рублей
Опубликована подробная статистика по коронавирусу в Кировской области
Старые светильники вновь установят на улицы Кирова
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает жителям региона о мерах предосторожности во время грозы
В Кирове появились первые дома с сервисами «Ростелеком Ключ»
Кирово-чепецкая компания задолжала своим работникам более 450 тысяч рублей
В Кирове пьяный водитель «десятки» сбил пешехода
Кировский бизнес должен пережить экономические трудности
Кировские общественные места продолжают дезинфицировать
Из Кирова можно будет улететь в Симферополь и Сочи
Коронавирус в Кирове: еще два человека скончались от болезни
«Центральный рынок» и гостиница «Вятка» за год заработали 31 миллион рублей
В Кировской области ремонтируют трассу в Белохолуницком районе
Глава города настаивает на ликвидации «Электронного проездного»
Сделай доброе дело: кировчан просят помочь многодетным и малоимущим семьям
Ослабление ограничений в Кирове: в конце недели выяснится, откроется ли в регионе общепит
«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей