В Кировской области на один день установят «сухой закон»

26 Май 2020 2020-05-26T18:35:16+03:00

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5 июня в Кировской области запретят продажу алкоголя. Связано это с тем, что в этот день на территории региона рекомендовано провести последний звонок. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Несмотря на то, что церемония прощания с альма-матер пройдет в формате онлайн, пить алкоголь в этот день в реальности запрещено. Таков закон: в день «последнего звонка» в школах на территории области ограничивают продажу алкоголя. За неисполнение его можно нарваться на штраф: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч.

Напомним, в Кировской области учебный год закончится для учащихся 1-8 классов 29 мая при «пятидневке» и 30 мая при «шестидневке». Те, кто постарше - 9-11 класс - завершат учебу 5 июня, в установленный день последнего звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU