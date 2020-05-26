2020-05-26T18:35:16+03:00
Общество

В Кировской области на один день установят «сухой закон»

5 июня 2020 года продажу алкоголя ограничат из-за проведения в школах последнего звонка
Алена Михайлова
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5 июня кировчане не смогут купить алкоголь.5 июня кировчане не смогут купить алкоголь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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5 июня в Кировской области запретят продажу алкоголя. Связано это с тем, что в этот день на территории региона рекомендовано провести последний звонок. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Несмотря на то, что церемония прощания с альма-матер пройдет в формате онлайн, пить алкоголь в этот день в реальности запрещено. Таков закон: в день «последнего звонка» в школах на территории области ограничивают продажу алкоголя. За неисполнение его можно нарваться на штраф: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч.

Напомним, в Кировской области учебный год закончится для учащихся 1-8 классов 29 мая при «пятидневке» и 30 мая при «шестидневке». Те, кто постарше - 9-11 класс - завершат учебу 5 июня, в установленный день последнего звонка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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