26 Май 2020 2020-05-26T17:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На дорожную разметку в Кировской области потратят 28 миллионов рублей. Данные об аукционе появились на портале «Госзакупки» 22 мая 2020 года.

Согласно первому контракту на работы выделят 12282446 рублей. Так, подрядчик должен нанести разметку на восьми участках дороги:

- подъезд к пгт. Кикнур. Общая стоимость работ 74193 рублей;

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области. Общая стоимость работ 2050287 рублей;

- Кырчаны - Нема - Кильмезь. Общая стоимость работ 4626058 рублей;

- Котельнич - Даровской. Общая стоимость работ 4667683 рублей;

- подъезд к пгт. Ленинское. Общая стоимость работ 28650 рублей;

- подъезд к городу Малмыж. Общая стоимость работ 80675 рублей;

-подъезд к городу Нолинск. Общая стоимость работ 115345 рублей;

-Уржум - Буйское - граница Марий Эл. Общая стоимость работ 639550 рублей.

Подрядчик должен завершить работы к июлю 2020 года.

Согласно второму контракту дорожную разметку нанесут на 12 участках дороги. Стоимость работ составит 14765163 рублей.

- Юрья – Великорецкое. Общая стоимость работ 886556 рублей;

- Юрья – Первомайский. Общая стоимость работ 46315 рублей;

- Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни. Общая стоимость работ 3769459 рублей;

- подъезд к Куменам. Общая стоимость работ 18837 рублей;

- Бурмакино - санаторий «Вятские Увалы». Общая стоимость работ 159729 рублей;

- подъезд к дому отдыха «Кстинино». Общая стоимость работ 85780 рублей;

- Адышево - Нижнеивкино. Общая стоимость работ 496299 рублей;

- подъезд к Рябово. Общая стоимость работ 199169 рублей;

- Зуевка - Богородское - Кырчаны. Общая стоимость работ 2440000 рублей;

- Белая Холуница - Кирс. Общая стоимость работ 2934382 рублей;

- Слободской - Нагорск. Общая стоимость работ 2342283 рублей;

- Омутнинск - Песковка - Кирс. Общая стоимость работ 1386347 рублей.

Подрядчика работ должны выбрать 3 июня 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU