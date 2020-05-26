2020-05-26T14:16:57+03:00
Общество

«Центральный рынок» и гостиница «Вятка» за год заработали 31 миллион рублей

Оба предприятия превысили плановые показатели
Виктор Карпов
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В Кирове прошло заседание комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям. Фото: duma.mo-kirov.ruВ Кирове прошло заседание комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В Кирове прошло заседание комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям. Начальник департамента муниципальной собственности Вадима Токарева рассказал, что два муниципальных предприятия АО «Центральный рынок» и ООО «Гостиница «Вятка» за прошедший год заработали почти 31 миллион рублей.

Помимо этого, чиновники приняли решение объединить гостиницы «Вятка» и «Губернская». Это связано с тем, что последняя является убыточной. По этой же причине объединят магазины «Спорттовары» и «Детский мир», который также не приносит прибыли. Но возможность приватизации компаний этих компаний Гордума исключила.

Также Вадим Токарев заявил, что администрация города намерена преобразовать МУП «Латунские бани» в общество с ограниченной ответственностью. Новая форма собственности позволит предприятию работать более эффективно. Администрация уверяет, что единственным участником ООО станет МО «Город Киров». Депутаты рассмотрят вопрос о реорганизации МУП на очередном заседании Кировской городской думы.

Информация о доходах других муниципальных предприятий обещали представить позднее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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