«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» запускает онлайн-флешмоб для поиска потерявшихся детей

25 Май 2020 2020-05-25T13:06:17+03:00

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25 мая - Международный день пропавших детей. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запускает флешмоб по случаю этого дня, чтобы помочь найти тех, кто так и не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе кировского отделения волонтеров.

За почти 10 лет существования этой добровольческой организации к ним поступило 17 тысяч заявок на пропавших детей. И, к сожалению, некоторые из них не найдены до сих пор. Кто-то из них не появлялся дома несколько месяцев. А кто-то пропал годы назад.

«Лиза Алерт» предлагает всем неравнодушным поучаствовать во флешмобе. Для этого нужно разместить на своей странице в соцсети одну или несколько фотографий пропавших детей с хештегом #чужихдетейнебывает. Волонтеры верят, что это поможет потерявшимся, быть может, давно уже выросшим малышам и подросткам наконец вернуться к своим семьям.

- Пусть дети из этого альбома будут на каждой странице, во всех соцсетях, и, возможно, кто-то из них откликнется, - призывают неравнодушных людей добровольцы. - Посмотрите на этих детей - один из пропавших может оказаться совсем рядом, уже повзрослевший, но все тот же потерянный ребенок.

Если вы хотите поучаствовать во флешмобе, фотографии и более подробную информацию можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU