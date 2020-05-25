2020-05-25T13:06:17+03:00
Общество

«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» запускает онлайн-флешмоб для поиска потерявшихся детей

Добровольцы предлагают всем неравнодушным поучаствовать в нем
Поделиться:
Неравнодушных кировчан просят поучаствовать в онлайн-флешмобе, посвященном Дню пропавших детей. Фото: скриншот с видео vk.com/lizaalert_kirovНеравнодушных кировчан просят поучаствовать в онлайн-флешмобе, посвященном Дню пропавших детей. Фото: скриншот с видео vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

25 мая - Международный день пропавших детей. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запускает флешмоб по случаю этого дня, чтобы помочь найти тех, кто так и не вернулся домой. Информация об этом появилась в группе кировского отделения волонтеров.

За почти 10 лет существования этой добровольческой организации к ним поступило 17 тысяч заявок на пропавших детей. И, к сожалению, некоторые из них не найдены до сих пор. Кто-то из них не появлялся дома несколько месяцев. А кто-то пропал годы назад.

«Лиза Алерт» предлагает всем неравнодушным поучаствовать во флешмобе. Для этого нужно разместить на своей странице в соцсети одну или несколько фотографий пропавших детей с хештегом #чужихдетейнебывает. Волонтеры верят, что это поможет потерявшимся, быть может, давно уже выросшим малышам и подросткам наконец вернуться к своим семьям.

- Пусть дети из этого альбома будут на каждой странице, во всех соцсетях, и, возможно, кто-то из них откликнется, - призывают неравнодушных людей добровольцы. - Посмотрите на этих детей - один из пропавших может оказаться совсем рядом, уже повзрослевший, но все тот же потерянный ребенок.

Если вы хотите поучаствовать во флешмобе, фотографии и более подробную информацию можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Театр на Спасской» завершает театральный сезон 2019-2020
Капитальный ремонт пройдет в четырех спортшколах Кирова
Онлайн-премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в Wink
Кировчане смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
В Кировской области компания не заплатила своим работникам 850 тысяч рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей
«Чужих детей не бывает»: «Лиза Алерт» запускает онлайн-флешмоб для поиска потерявшихся детей
В Кирове прошли одиночные пикеты за спасение «Приказной избы»
Коронавирус в Кирове: болезнь продолжает распространяться по области
В Кировской области водитель «двенадцатой» вылетел с трассы
На пост сити-менеджера Кирова претендуют три кандидата
Известный кировский юрист претендует на вакантное место в избирательной комиссии Кировской области
Прогноз погоды в Кирове с 25 по 29 мая: дождливо и холодно
В Кирове десятки домов останутся без света
В Кировскую область придет сезон белых ночей
В Кировской области полицейские поймали браконьеров
Театральную площадь полностью обновят в 2020 году
В Кирове уничтожили несколько тонн огурцов и помидоров
Коронавирус в Кирове: 63 новых случая заболевания, 12 пациентов в тяжелом состоянии
В Малмыжском, Уржумском и Вятскополянском районах продолжается строгий карантин
Ушел из жизни почетный гражданин Кировской области Николай Липатников
Серо, слякотно и грустно: погода на выходные дни в Кирове
Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
Коллектив Кировэнерго скорбит по поводу смерти Николая Михайловича Липатникова
Кировчане подписали петицию за отмену Великорецкого крестного хода
В Кирове ищут самые старые фотографии кинотеатра «Колизей»