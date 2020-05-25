В Кировской области водитель «двенадцатой» вылетел с трассы

25 Май 2020 2020-05-25T14:25:00+03:00

Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Фото: vk.com/gibdd43

С 22 по 24 мая на территории Кировской области произошло 5 ДТП

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В воскресенье, 24 мая, на трассе Сергеевы - Улановы водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. В пресс-службе ГИБДД по Кировской области рассказали, что 30-летний водитель не имел прав. Мужчина получил серьезные травмы, его срочно госпитализировали.

Похожая авария произошла в Кирово-Чепецком районе 24 мая в 12.40. 18-летняя девушка водитель автомобиля ВАЗ-2109 съехала в кювет. Машина несколько раз перевернулась. В результате девушка получила травмы, но к счастью помощь медиков ей не понадобилась.

Девушка водитель автомобиля ВАЗ-2109 съехала в кювет и опрокинулась. Фото: vk.com/gibdd43

С 22 по 24 мая на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU