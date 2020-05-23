Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни

23 Май 2020 2020-05-23T12:04:36+03:00

Сейчас в отделении реанимации находятся 11 человек, семеро - на аппарате ИВЛ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

81-летняя пациентка скончалась в инфекционной больнице этим утром

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В Кировской области зарегистрировали восьмой случай смерти от коронавируса. Жертвой болезни стала 81-летняя жительница Вятских Полян. Известно, что у женщины были сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в инфекционной больнице сегодняшним утром.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

По состоянию на 23 мая 2020 года в регионе зафиксировано:

- 1263 случая заражения коронавирусом;

- 762 пациента выздоровели;

- 8 человек умерли;

- 5654 кировчан, в том числе 800 детей, находятся на домашнем карантине;

- 15476 жителей региона, в том числе 1772 ребенка, сняты с домашнего карантина за весь период;

- 1668 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;

- 94500 человек прошли тест на инфекцию за весь период.

За минувшие сутки в области зарегистрировали 67 новых случаев заражения, выздоровели 18 пациентов. Состояние госпитализированных преимущественно оценивается как стабильное. 11 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU