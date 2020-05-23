Коронавирус в Кирове: восьмой случай смерти от болезни
В Кировской области зарегистрировали восьмой случай смерти от коронавируса. Жертвой болезни стала 81-летняя жительница Вятских Полян. Известно, что у женщины были сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия врачей, пациентка скончалась в инфекционной больнице сегодняшним утром.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
По состоянию на 23 мая 2020 года в регионе зафиксировано:
- 1263 случая заражения коронавирусом;
- 762 пациента выздоровели;
- 8 человек умерли;
- 5654 кировчан, в том числе 800 детей, находятся на домашнем карантине;
- 15476 жителей региона, в том числе 1772 ребенка, сняты с домашнего карантина за весь период;
- 1668 человек обследовались на коронавирус за минувшие сутки;
- 94500 человек прошли тест на инфекцию за весь период.
За минувшие сутки в области зарегистрировали 67 новых случаев заражения, выздоровели 18 пациентов. Состояние госпитализированных преимущественно оценивается как стабильное. 11 человек находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU