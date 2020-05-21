Пьяный водитель-бесправник устроил ДТП на трассе в Кировской области

21 Май 2020 2020-05-21T11:32:34+03:00

ВАЗ-21043 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Фото: vk.com/gibdd43

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За прошедшие сутки в Кировской области произошли две аварии с участием пьяных водителей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

20 мая в 4.36 в Омутнинском районе на 777-ом км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла авария. ВАЗ-21043 выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. За рулем отечественной легковушки находился пьяный 37-летний мужчина, который не имел водительских прав. В результате происшествия он получил травмы, его срочно госпитализировали.

В Кирово-Чепецке в 21.00 пьяный 41-летний водитель Нивы не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП. Мужчина получил травмы, но к счастью помощь врачей ему не понадобилась.

Водитель Нивы не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

20 мая на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU