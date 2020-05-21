2020-05-21T10:47:57+03:00
Общество

В Кировской области временно ограничат продажу алкоголя

1 июня в магазинах не будут продавать спиртное
Виктор Карпов
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В международный день защиты детей, 1 июня, власти вводят запрет на продажу алкоголя.В международный день защиты детей, 1 июня, власти вводят запрет на продажу алкоголя.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жители Кировского региона не смогут купить алкоголь 1 июня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В международный день защиты детей, 1 июня, власти вводят запрет на продажу алкоголя. Спиртное не будут опускать в магазинах региона. Исключение - рестораны, бары, кафе и буфеты, но сейчас вся сфера общепита закрыта на карантин. Поэтому законно приобрести алкоголь будет невозможно.

Предпринимателям за нарушение закона грозит административное наказание в виде крупного штрафа: на должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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