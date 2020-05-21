2020-05-21T09:07:22+03:00
Общество

«Я вас слезно прошу о помощи»: в Кирове 80 приютских собак практически остались без еды

Хозяйка приюта заболела коронавирусом, и животные остались на попечении ее мужа
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кировская зоозащитница, попавшая в больницу с коронавирусом, просит жителей области о помощи. Пока она находится на лечении, ее муж в одиночку заботится о 80 собаках, оставшихся без своей хозяйки. Пост с просьбой о помощи появился в группе приюта «Собачье сердце».

Как пишет зоозащитница, каждый день собакам нужно варить кашу - аж 15 котлов. Это сложно делать и вдвоем, а в одиночку совсем тяжело. Крупы и мясо тоже заканчиваются, по ее словам. А муж женщины выйти из дома не может, поскольку находится в зоне риска, да еще и на самоизоляции из-за заболевшей жены. Когда ее выпишут из больницы - неизвестно.

- Прошу Вас о помощи в сборе на сухой корм, - пишет в своем посте женщина. - На собранные средства моя знакомая съездит и закупит корм и привезет его собачкам. Без корма собаки долго не протянут. А варить каждодневно кашу просто физически невозможно.

Неравнодушные кировчане могут помочь деньгами на сухой корм для собак. Инструкция находится здесь. Также жители могут купить корм сами и привезти на точку сбора в Кирове.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель-бесправник устроил ДТП на трассе в Кировской области
Коронавирус в Кирове: количество заболевших за сутки увеличилось на 70
В Кировской области временно ограничат продажу алкоголя
60 кировчан, вернувшихся из Якутии, отправили на карантин
В Кировской области детские лагеря могут открыть с 1 июля
«Я вас слезно прошу о помощи»: в Кирове 80 приютских собак практически остались без еды
В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых
Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы
В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков
Любовь дороже денег: кировчанин отдал 43 тысячи рублей за несуществующую девушку по вызову
В Кировской области на 21 мая объявили метеопредупреждение
Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет
Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе
Четырехлетнего ребенка из Якино нашли с помощью служебной собаки
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пройдут дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В Кирово-Чепецке из-под земли забил гейзер высотой в пять этажей
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
У берега Вятки нашли медицинские отходы
Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов