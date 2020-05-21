«Я вас слезно прошу о помощи»: в Кирове 80 приютских собак практически остались без еды
Кировская зоозащитница, попавшая в больницу с коронавирусом, просит жителей области о помощи. Пока она находится на лечении, ее муж в одиночку заботится о 80 собаках, оставшихся без своей хозяйки. Пост с просьбой о помощи появился в группе приюта «Собачье сердце».
Как пишет зоозащитница, каждый день собакам нужно варить кашу - аж 15 котлов. Это сложно делать и вдвоем, а в одиночку совсем тяжело. Крупы и мясо тоже заканчиваются, по ее словам. А муж женщины выйти из дома не может, поскольку находится в зоне риска, да еще и на самоизоляции из-за заболевшей жены. Когда ее выпишут из больницы - неизвестно.
- Прошу Вас о помощи в сборе на сухой корм, - пишет в своем посте женщина. - На собранные средства моя знакомая съездит и закупит корм и привезет его собачкам. Без корма собаки долго не протянут. А варить каждодневно кашу просто физически невозможно.
Неравнодушные кировчане могут помочь деньгами на сухой корм для собак. Инструкция находится здесь. Также жители могут купить корм сами и привезти на точку сбора в Кирове.
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ИСТОЧНИК KP.RU