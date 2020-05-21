2020-05-21T07:53:16+03:00
Общество

В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых

Платить будут по льготной ставке
Виктор Карпов
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Налог позволит привлечь в бюджет области не менее 3 миллионов рублей.Налог позволит привлечь в бюджет области не менее 3 миллионов рублей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Законопроект об установлении в регионе налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года внес в Заксобрание губернатор Кировской области Игорь Васильев. Соответствующий документ опубликован на сайте ОЗС.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях «легализации деятельности граждан, направленной на защиту прав налогоплательщиков, фиксацию трудового стажа, а также на предоставление возможности использовать меры государственной поддержки». Докладчиком на заседании Заксобрания выступит министр экономического развития Наталья Кряжева.

Предполагается, что налог позволит привлечь в бюджет области не менее 3 миллионов рублей. Самозанятые будут платить налог по льготной ставке 4% или 6%, а также получат освобождение от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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