В Кировской области планируют ввести налог для самозанятых
Законопроект об установлении в регионе налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года внес в Заксобрание губернатор Кировской области Игорь Васильев. Соответствующий документ опубликован на сайте ОЗС.
В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан в целях «легализации деятельности граждан, направленной на защиту прав налогоплательщиков, фиксацию трудового стажа, а также на предоставление возможности использовать меры государственной поддержки». Докладчиком на заседании Заксобрания выступит министр экономического развития Наталья Кряжева.
Предполагается, что налог позволит привлечь в бюджет области не менее 3 миллионов рублей. Самозанятые будут платить налог по льготной ставке 4% или 6%, а также получат освобождение от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.
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ИСТОЧНИК KP.RU