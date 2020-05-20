2020-05-20T17:41:57+03:00
Происшествия

Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы

В итоге в пожаре скончались хозяева жилища
Карина Нагисова
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Поджогом мужчина пытался скрыть кражу. Фото: pixabay.comПоджогом мужчина пытался скрыть кражу. Фото: pixabay.com
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В Даровском районе раскрыли убийство двоих людей, замаскированное под гибель на пожаре. Подробности сообщили УМВД и Следственный комитет по Кировской области.

В конце марта 2020 года в полицию поступил звонок: горит один из частных домов на переулке Фабричном в поселке Даровской. Здание уже было частично уничтожено огнем еще до прибытия пожарных. На месте обнаружили останки двоих людей: 55-летнего хозяина дома и его 78-летней матери. Изначально сотрудники полиции решили, что пожар возник из-за неосторожного обращения погибших с огнем. Однако все было не так просто.

Чуть позже сотрудники угрозыска узнали, что до пожара этот дом обокрали. По версии полиции, двое местных жителей, 41 и 42 лет от роду, проникли в жилище, пока его хозяева спали. Мужчины украли телевизор, бензотриммер и две банковские карты, а позже скрылись. Подозреваемых задержали, на них возбудили уголовное дело по статье «Кража». Одновременно с этим прошла пожаротехническая экспертиза, которая и установила: пожар разгорелся не сам по себе. Кто-то его устроил.

Впоследствии выяснилось: воры действительно обокрали дом, пока его хозяева спали, будучи пьяными, однако один из злоумышленников вернулся. Желая замести следы преступления, он поджег обои в доме и скрылся. Огонь быстро охватил здание, и в итоге хозяева жилища погибли в пожаре.

На зачинщика поджога завели по этому факту уголовное дело. Ему вменяют «убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом с целью скрыть другое преступление». Сейчас следователи выясняют, причастен ли напарник местного жителя к этому преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы
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