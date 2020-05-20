2020-05-20T19:37:54+03:00
Общество

В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков

Новую структуру 15 мая зарегистрировали в налоговой службе
Алина Сашина
Поделиться:
В области 23 многоквартирных дома в реестре проблемных объектов.В области 23 многоквартирных дома в реестре проблемных объектов.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Директор федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун оказал нашей области помощь в создании регионального фонда. Законопроект о создании этой структуры долевого строительства ОЗС приняло на пленарном заседании 21 апреля.

Региональный Минстрой 15 мая зарегистрировал «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области» в ИФНС России по городу Кирову.

Как сообщила и.о. министра строительства Ирина Кислухина, Фонд поможет решить вопросы дольщиков, которые вложили средства в строительные объекты, впоследствии ставшие проблемными. А застройщики, которых признают банкротами, должны передавать областному Фонду имущество и свои обязательства перед участниками долевого строительства. В бюджете области будут предусмотрены денежные средства на взнос в федеральный фонд для софинансирования завершения строительства проблемных объектов и выплаты возмещений.

- Софинансирование из областного бюджета в размере 26 млн 534 тысячи рублей составит 5% от общей суммы, - пояснила Ирина Кислухина. - Общая сумма федеральных и региональных денежных средств, привлекаемая на финансирование в 2020 году, с учетом федерального финансирования составляет 530 млн 689 тысяч рублей,

Первый объект, который планируют завершить после создания областного Фонда защиты прав дольщиков, находится в Кирове на улице Ленина, 31. Всего в регионе 23 многоквартирных дома в реестре проблемных объектов.

Правительство области также рассматривает другие варианты помощи гражданам, например, выделение участков земли застройщикам, которые возьмутся завершить строительство проблемных домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Даровского района поджег дом, который обокрал, чтобы замести следы
В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков
Любовь дороже денег: кировчанин отдал 43 тысячи рублей за несуществующую девушку по вызову
В Кировской области на 21 мая объявили метеопредупреждение
Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет
Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе
Четырехлетнего ребенка из Якино нашли с помощью служебной собаки
Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» пройдут дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В Кирово-Чепецке из-под земли забил гейзер высотой в пять этажей
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
У берега Вятки нашли медицинские отходы
Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов