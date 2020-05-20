В Кировской области создали Фонд для защиты прав дольщиков
Директор федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Олег Говорун оказал нашей области помощь в создании регионального фонда. Законопроект о создании этой структуры долевого строительства ОЗС приняло на пленарном заседании 21 апреля.
Региональный Минстрой 15 мая зарегистрировал «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области» в ИФНС России по городу Кирову.
Как сообщила и.о. министра строительства Ирина Кислухина, Фонд поможет решить вопросы дольщиков, которые вложили средства в строительные объекты, впоследствии ставшие проблемными. А застройщики, которых признают банкротами, должны передавать областному Фонду имущество и свои обязательства перед участниками долевого строительства. В бюджете области будут предусмотрены денежные средства на взнос в федеральный фонд для софинансирования завершения строительства проблемных объектов и выплаты возмещений.
- Софинансирование из областного бюджета в размере 26 млн 534 тысячи рублей составит 5% от общей суммы, - пояснила Ирина Кислухина. - Общая сумма федеральных и региональных денежных средств, привлекаемая на финансирование в 2020 году, с учетом федерального финансирования составляет 530 млн 689 тысяч рублей,
Первый объект, который планируют завершить после создания областного Фонда защиты прав дольщиков, находится в Кирове на улице Ленина, 31. Всего в регионе 23 многоквартирных дома в реестре проблемных объектов.
Правительство области также рассматривает другие варианты помощи гражданам, например, выделение участков земли застройщикам, которые возьмутся завершить строительство проблемных домов.
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ИСТОЧНИК KP.RU