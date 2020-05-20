Любовь дороже денег: кировчанин отдал 43 тысячи рублей за несуществующую девушку по вызову

20 Май 2020 2020-05-20T17:23:42+03:00

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Кировчанина «развели» при заказе жрицы любви через Интернет. Подробности сообщила пресс-служба кировского УМВД России.

31-летний житель Кирова обратился в полицию на днях с сообщением, что мошенники украли у него деньги. При выяснении подробностей оказалось, что мужчина пытался заказать на одном из интернет-сайтов женщину по вызову. Разумеется, попросили перечислить предоплату за встречу на мобильный счет, что кировчанин и сделал. Получив в ответ недоумевающее «нам деньги не пришли», повторил оплату - уже на другой номер. Как ни странно, деньги снова не пришли, но мужчину утешили: когда-нибудь точно поступят, а пока переводите предоплату, мы вам разницу вернем обязательно, а вам же девушка нужна… В общем, кировчанин шесть раз оплатил интим-услуги. Жрица любви оказалась очень дорогой - 43 тысячи рублей. Надо ли говорить, что в итоге и свидание не состоялось, и на звонки по номерам, указанным на сайте, перестали отвечать?

Не дождавшись ни денег, ни девушки, обманутый кировчанин пошел в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». УМВД России призывает население ни под каким предлогом не переводить деньги незнакомцам.

ИСТОЧНИК KP.RU