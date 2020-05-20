Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет
Кировские семьи могут подать заявление на ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет. По сообщению пресс-службы правительства области, их прием начался с 20 мая на сайте госуслуг. Семье достаточно подать только одно заявление, заполнив форму по этой ссылке. Остальной пакет документов запросят в рамках межведомственного взаимодействия.
Право на выплату определяют по дате обращения. Если на момент подачи заявления кировчанин состоит в службе занятости как безработный, то его доходы за прошлый год не будут учитываться.
Решение о выплате принимается в течение 20 рабочих дней с учетом различных запросов между ведомствами. Уведомление о подтверждении отправят в личный кабинет заявителя на сайте.
Напоминаем, выплата устанавливается с 1 января 2020 года семьям, чей среднедушевой доход на каждого человека, включая детей, не превышает 10330 рублей на момент обращения. В текущем году размер выплаты на одного ребенка от трех до семи лет включительно составит 5230 рублей 50 копеек. Если подать заявление в мае, то выплата придет за весь период, начиная с января. То есть в июне на одного ребенка семье выдадут сразу 31383 рубля.
Подробную консультацию кировчане могут получить на горячей линии министерства соцразвития, позвонив по телефону: 8 (8332) 67-86-62. Звонки принимают по будням с 09.00 до 18.00. Также ответы на вопросы можно получить в органах соцзащиты населения по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU