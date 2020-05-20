2020-05-20T16:59:40+03:00
Общество

Кировчане могут подать заявление на выплату за ребенка от трех до семи лет

Прием обращений начинается с 20 мая
Алена Михайлова
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Заявление можно подать через сайт госуслуг. Фото: pixabay.comЗаявление можно подать через сайт госуслуг. Фото: pixabay.com
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Кировские семьи могут подать заявление на ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет. По сообщению пресс-службы правительства области, их прием начался с 20 мая на сайте госуслуг. Семье достаточно подать только одно заявление, заполнив форму по этой ссылке. Остальной пакет документов запросят в рамках межведомственного взаимодействия.

Право на выплату определяют по дате обращения. Если на момент подачи заявления кировчанин состоит в службе занятости как безработный, то его доходы за прошлый год не будут учитываться.

Решение о выплате принимается в течение 20 рабочих дней с учетом различных запросов между ведомствами. Уведомление о подтверждении отправят в личный кабинет заявителя на сайте.

Напоминаем, выплата устанавливается с 1 января 2020 года семьям, чей среднедушевой доход на каждого человека, включая детей, не превышает 10330 рублей на момент обращения. В текущем году размер выплаты на одного ребенка от трех до семи лет включительно составит 5230 рублей 50 копеек. Если подать заявление в мае, то выплата придет за весь период, начиная с января. То есть в июне на одного ребенка семье выдадут сразу 31383 рубля.

Подробную консультацию кировчане могут получить на горячей линии министерства соцразвития, позвонив по телефону: 8 (8332) 67-86-62. Звонки принимают по будням с 09.00 до 18.00. Также ответы на вопросы можно получить в органах соцзащиты населения по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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