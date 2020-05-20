Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе
Кировская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку состояния участка автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Сунском районе. Оказалось, что трасса находится в неудовлетворительном состоянии: «множественные разрушения и дефекты дорожного покрытия».
Прокурор Сунского района директору КОГП «Вятские автомобильные дороги» внес представление. Сейчас подрядчик приступил к ремонту автодороги.
Многие дороги в Кировской области находятся в плачевном состоянии. В редакцию «Комсомолки» ежедневно поступают жалобы на состояние региональных трасс. Ранее мы писали, что жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу ведущую в поселок.
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