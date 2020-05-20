Прокуратура заставила «Вятавтодор» отремонтировать трассу в Сунском районе

20 Май 2020 2020-05-20T16:37:03+03:00

Сейчас подрядчик приступил к ремонту автодороги. Фото: prokuratura-kirov.ru

Изменить размер текста: A A

Кировская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку состояния участка автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Сунском районе. Оказалось, что трасса находится в неудовлетворительном состоянии: «множественные разрушения и дефекты дорожного покрытия».

Прокурор Сунского района директору КОГП «Вятские автомобильные дороги» внес представление. Сейчас подрядчик приступил к ремонту автодороги.

Многие дороги в Кировской области находятся в плачевном состоянии. В редакцию «Комсомолки» ежедневно поступают жалобы на состояние региональных трасс. Ранее мы писали, что жители поселка Мурыгино жалуются на разбитую трассу ведущую в поселок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU