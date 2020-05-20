Четырехлетнего ребенка из Якино нашли с помощью служебной собаки

20 Май 2020 2020-05-20T16:18:30+03:00

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Кировская область все еще гудит, обсуждая происшествие в деревне Якино Лебяжского района. Двое суток полиция, волонтеры и спасатели разыскивали пропавшего четырехлетнего мальчика, ушедшего из дома и пропавшего без вести. К счастью, трагедии не произошло - на вторые сутки поиска ребенка нашли в лесу в полутора километрах от дома.

Матвея Лоскутова, потерявшегося малыша, удалось отыскать благодаря волонтерам «Лизы Алерт» и кинологам кировского УМВД. Пресс-служба ведомства рассказала подробности поиска ребенка.

На поиски Матвея выдвинулись сотрудники правоохранительных органов, добровольцы и местные жители. Среди полицейских были и кинологи со служебными собаками. Один из них, прапорщик Роман Заболотний, вместе со своим псом Тароном принял непосредственное участие в спасении мальчика. Когда они примкнули к поискам, разглядеть и учуять следы Матвея было непросто - они уже затерялись в сотне чужих. Мешало и то, что местами лес был заболочен, а в таких местах служебные собаки попросту бесполезны. Прошедший недавно дождь также не играл на руку людям, ищущим малыша.

Добровольцы «Лизы Алерт» обнаружили после долгих и бесплодных поисков едва различимые следы ребенка. Немецкая овчарка Романа безукоризненно определила направление движения, и в результате поисковая группа, которую вела за собой служебная собака, нашла потерявшегося мальчика в лесу. Он ушел от дома на расстояние около полутора километров.

Сейчас ребенку уже ничего не угрожает, медики оказывают ему необходимую помощь. Роман и его пес Тарон желают Матвею скорейшего выздоровления. Для мальчика они подготовили мягкую игрушку в виде собаки, которую ему передадут в ближайшее время.

Четырехлетнего ребенка нашли с помощью служебной собаки.Видео: 43.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU