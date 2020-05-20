2020-05-20T12:59:45+03:00
Происшествия

В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию

В результате ДТП он получил серьезные травмы
Виктор Карпов
Поделиться:
Водитель мотоцикла Honda при повороте налево врезался в попутный автомобиль Lada Granta. Фото: vk.com/gibdd43Водитель мотоцикла Honda при повороте налево врезался в попутный автомобиль Lada Granta. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки в Кирове произошли две аварии с участием мотоциклистов. Об это рассказали в пресс-служб ГИБДД по Кировской области.

19 мая в 19.25 ДТП произошло на Луганском проезде. 22-летний водитель мотоцикла Honda при повороте налево врезался в попутный автомобиль Lada Granta. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что мотоциклист не имел прав. В результате аварии молодой человек получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

Спустя 30 минут на 13-ом км автодороги Южный обход. 47-летний мотоциклист потерял управление и вылетел с трассы. Водитель получил травмы, но к счастью помощь врачей ему не понадобилась.

19 мая на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
У берега Вятки нашли медицинские отходы
Ушел из жизни почетный гражданин Кирова Виленин Кремов
Решение Кировской гордумы оспаривает один из депутатов
Коронавирус в Кирове: количество погибших от болезни увеличилось до шести
Спасенного четырехлетнего мальчика доставили на вертолете в Киров
Четыре города Кировской области участвуют во Всероссийском конкурсе
Кировские медики могут пожаловаться на невыплаты денег за «коронавирусных» пациентов
В Кировской области нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего двое суток назад
В Кирове дежурные группы в детских садах будут работать до конца мая
Кировская область вошла в ТОП-3 регионов страны по эффективности борьбы с коронавирусом
В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы
В Кировскую область придут дожди c грозами
«Ростелеком» лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов» в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» призывает жителей региона соблюдать правила электробезопасности
«УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке: почти 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Кировской области бухгалтер присвоила 211 тысяч рублей
В Кировскую область возвращаются 76 вахтовиков из Якутии
Восьмиклассник из Кировской области спас женщину из горящего дома
В Кирове продолжают восстанавливать ТЦ «Фабрика»
По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело
Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»