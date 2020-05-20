В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию

20 Май 2020 2020-05-20T12:59:45+03:00

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За прошедшие сутки в Кирове произошли две аварии с участием мотоциклистов. Об это рассказали в пресс-служб ГИБДД по Кировской области.

19 мая в 19.25 ДТП произошло на Луганском проезде. 22-летний водитель мотоцикла Honda при повороте налево врезался в попутный автомобиль Lada Granta. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что мотоциклист не имел прав. В результате аварии молодой человек получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

Спустя 30 минут на 13-ом км автодороги Южный обход. 47-летний мотоциклист потерял управление и вылетел с трассы. Водитель получил травмы, но к счастью помощь врачей ему не понадобилась.

19 мая на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU