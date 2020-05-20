В Кирове бесправник на мотоцикле устроил аварию
За прошедшие сутки в Кирове произошли две аварии с участием мотоциклистов. Об это рассказали в пресс-служб ГИБДД по Кировской области.
19 мая в 19.25 ДТП произошло на Луганском проезде. 22-летний водитель мотоцикла Honda при повороте налево врезался в попутный автомобиль Lada Granta. Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что мотоциклист не имел прав. В результате аварии молодой человек получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.
Спустя 30 минут на 13-ом км автодороги Южный обход. 47-летний мотоциклист потерял управление и вылетел с трассы. Водитель получил травмы, но к счастью помощь врачей ему не понадобилась.
19 мая на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.
Госавтоинспекция Кировской области просит всех участников дорожного движения по возможности оставаться дома. Если же возникла необходимость его покинуть - быть предельно осторожными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU