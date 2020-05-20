2020-05-20T09:56:25+03:00
Общество

Спасенного четырехлетнего мальчика доставили на вертолете в Киров

Сейчас Матвей находится под медицинским наблюдением
Виктор Карпов
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Матвея доставили вертолетом санитарной авиации в детскую областную больницу. Фото: vk.com/kirovreg43Матвея доставили вертолетом санитарной авиации в детскую областную больницу. Фото: vk.com/kirovreg43
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Найденного в лесу четырехлетнего Матвея доставили вертолетом санитарной авиации в детскую областную больницу. Врачи рассказали, что сейчас ребенок в порядке. Его состояние удовлетворительное: травм нет, небольшое общее переохлаждение и несколько укусов клещей.

- Ребенку будет введен профилактический клещевой иммуноглобулин и назначена антибактериальная терапия, - рассказала врач.

Сейчас Матвей находится под медицинским наблюдением. Напомним, что ребенок провел в лесу почти двое суток. К поискам подключились волонтеры, полиция, следователи, местные жители. Только во вторник, 19 мая, малыша удалось найти в лесу примерно в полутора километрах от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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