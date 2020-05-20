Четыре города Кировской области участвуют во Всероссийском конкурсе

20 Май 2020 2020-05-20T08:04:51+03:00

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Четыре муниципалитета Кировской области отправили заявки на участие в конкурсе «Создание комфортной городской среды». Его проводит Минстрой России. Победители получат деньги на реализацию проектов. Сейчас в конкурсе участвуют четыре города: Нолинск, Яранск, Кирово-Чепецк и Слободской.

Следующий этап отбора проектов пройдет на региональном уровне. Так, администрация Кирово-Чепецка представит проект «Река времени». В городе планируют создать парк с амфитеатром для живых выступлений, открыть арт-кафе для поведение выставок. А главной изюминкой должно стать световое оборудование, создающие иллюзию реки.

В Слободском планируют преобразить Соборную площадь. В городе откроют зону интеллектуального отдыха, построят детскую площадку и скейт-площадку. Слобожане планируют отремонтировать фасад Колокольни Спасо-Преображенского Собора, восстановить Гостиный двор в историческом стиле и обустроить стену памяти.

Проект «Стрелецкая слобода» представили яранчане. В городе планируют возвести мост через реку. Помимо этого, создадут лавки мастеров с мини-музеями традиционных ремесел коренного населения.

В Нолинске планируют благоустроить главную площадь города, сделав ее центром для проведения праздничных гуляний и ярмарок в городе. Проект предполагает разделить эту зону на две части - прогулочную и торговую.

Сейчас все четыре проекта допущены к рассмотрению на заседании межведомственной комиссии, которая примет итоговое решение о направлении заявки на конкурс.

Напомним, что в прошлом конкурсе из семи муниципалитетов Кировской области победили только два. Деньги на реализацию проектов получили Советск и Омутнинск.

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