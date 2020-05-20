2020-05-20T08:04:51+03:00
Общество

Четыре города Кировской области участвуют во Всероссийском конкурсе

Победители получат деньги на реализацию проектов
Виктор Карпов
Поделиться:
В Нолинске планируют благоустроить главную площадь города. Фото: kirovreg.ruВ Нолинске планируют благоустроить главную площадь города. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Четыре муниципалитета Кировской области отправили заявки на участие в конкурсе «Создание комфортной городской среды». Его проводит Минстрой России. Победители получат деньги на реализацию проектов. Сейчас в конкурсе участвуют четыре города: Нолинск, Яранск, Кирово-Чепецк и Слободской.

Следующий этап отбора проектов пройдет на региональном уровне. Так, администрация Кирово-Чепецка представит проект «Река времени». В городе планируют создать парк с амфитеатром для живых выступлений, открыть арт-кафе для поведение выставок. А главной изюминкой должно стать световое оборудование, создающие иллюзию реки.

В Слободском планируют преобразить Соборную площадь. В городе откроют зону интеллектуального отдыха, построят детскую площадку и скейт-площадку. Слобожане планируют отремонтировать фасад Колокольни Спасо-Преображенского Собора, восстановить Гостиный двор в историческом стиле и обустроить стену памяти.

Проект «Стрелецкая слобода» представили яранчане. В городе планируют возвести мост через реку. Помимо этого, создадут лавки мастеров с мини-музеями традиционных ремесел коренного населения.

В Нолинске планируют благоустроить главную площадь города, сделав ее центром для проведения праздничных гуляний и ярмарок в городе. Проект предполагает разделить эту зону на две части - прогулочную и торговую.

Сейчас все четыре проекта допущены к рассмотрению на заседании межведомственной комиссии, которая примет итоговое решение о направлении заявки на конкурс.

Напомним, что в прошлом конкурсе из семи муниципалитетов Кировской области победили только два. Деньги на реализацию проектов получили Советск и Омутнинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четыре города Кировской области участвуют во Всероссийском конкурсе
Кировские медики могут пожаловаться на невыплаты денег за «коронавирусных» пациентов
В Кировской области нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего двое суток назад
В Кирове дежурные группы в детских садах будут работать до конца мая
Кировская область вошла в ТОП-3 регионов страны по эффективности борьбы с коронавирусом
В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы
В Кировскую область придут дожди c грозами
«Ростелеком» лидирует на рынке услуги «Бесплатный вызов» в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» призывает жителей региона соблюдать правила электробезопасности
«УРАЛХИМ» в Кирово-Чепецке: почти 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом
В Кировской области бухгалтер присвоила 211 тысяч рублей
В Кировскую область возвращаются 76 вахтовиков из Якутии
Восьмиклассник из Кировской области спас женщину из горящего дома
В Кирове продолжают восстанавливать ТЦ «Фабрика»
По факту пропажи четырехлетнего ребенка из деревни Якино возбудили уголовное дело
Коронавирус в Кирове: 42 новых заболевших, 13 пациентов в тяжелом состоянии
«Легко подключить, комфортно жить» — новая рекламная кампания «Ростелекома» про «Умный дом»