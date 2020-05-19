2020-05-19T18:43:20+03:00
Происшествия

В Кировской области нашли четырехлетнего ребенка, пропавшего двое суток назад

В поисках Матвея участвовало около 200 человек
Алена Михайлова
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Ребенка сейчас осматривают медики. Фото: СУ СКР по Кировской областиРебенка сейчас осматривают медики. Фото: СУ СКР по Кировской области
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В Кировской области нашелся четырехлетний мальчик, пропавший двое суток назад. Сообщение поступило сегодня, 19 мая, в пять часов вечера от группы «Лиза Алерт»: «Матвей найден, жив».

По словам поисковиков, ребенок нашелся благодаря совместным усилиям добровольцев отряда и кинологического расчета МВД. Информацию подтвердила пресс-служба ведомства.

Ребенка действительно разыскала группа волонтеров и полицейских, ведомых овчаркой по кличке Тарон. Матвей нашелся в лесу, примерно в полутора километрах от собственного дома. Сейчас малыша доставили к матери, его осматривают медики.

Всего в поисках, по словам кировского УМВД, участвовало около двухсот человек. Среди них - полицейские, следователи, местные жители и добровольцы ПСО «Лизы Алерт», причем не только из нашего, но и из соседних регионов.

Расследование по уголовному делу, возбужденному по факту пропажи ребенка, продолжается. Скорее всего, его статья будет переквалифицирована. Кировская прокуратура продолжает проверку работы органов соцзащиты по возможному бездействию его сотрудников при проведении профилактических бесед с неблагополучными семьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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