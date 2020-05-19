В Кирове дежурные группы в детских садах будут работать до конца мая

19 Май 2020 2020-05-19T18:07:19+03:00

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До конца мая в детсадах Кирова будут работать дежурные группы. А с 1 июня учреждения будут поэтапно закрывать на ремонт.

Такие мероприятия проводятся ежегодно в летний период. На это время родители могут перевести детей в другие дошкольные учреждения. Для этого они должны до 25 мая написать заявление о предоставлении места в другом детском саду. В пресс-службе администрации города сообщили график, в соответствии с которым детские сады буду закрывать на ремонт.

График приостановления работы образовательных организаций в летний период 2020 года. Фото: admkirov.ru

Напомним, что сейчас в детских садах работают только дежурные группы. Их посещают дети, чьи родители трудятся на предприятиях и в организациях, не закрытых из-за эпидемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU