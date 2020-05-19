19 Май 2020 2020-05-19T16:13:20+03:00

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В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы по улице Менделеева, 16. Сейчас в медицинском учреждении идет реконструкция стационара. К двум этажам пристроя корпуса №1 добавятся еще три. В них планируется разместить: на третьем этаже - палаты педиатрического отделения, на четвертом - операционные общего профиля, а на пятом - техническое помещение. После этого запланировано строительство надземного перехода между двумя стационарными корпусами. Это будет следующий этап работ.

На реконструкцию больницы выделено около 143 миллионов рублей. Деньги регион получил в рамках программы «Десятилетие детства». Подрядчиком работ выступил ООО «Гражданремстрой». Реконструкция должна завершиться до 1 марта 2021 года. Помимо этого, строительная компания предоставит гарантию на пять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU