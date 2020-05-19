В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы
В Кирове продолжается ремонт детской клинической больницы по улице Менделеева, 16. Сейчас в медицинском учреждении идет реконструкция стационара. К двум этажам пристроя корпуса №1 добавятся еще три. В них планируется разместить: на третьем этаже - палаты педиатрического отделения, на четвертом - операционные общего профиля, а на пятом - техническое помещение. После этого запланировано строительство надземного перехода между двумя стационарными корпусами. Это будет следующий этап работ.
На реконструкцию больницы выделено около 143 миллионов рублей. Деньги регион получил в рамках программы «Десятилетие детства». Подрядчиком работ выступил ООО «Гражданремстрой». Реконструкция должна завершиться до 1 марта 2021 года. Помимо этого, строительная компания предоставит гарантию на пять лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU