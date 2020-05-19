В Кировскую область придут дожди c грозами

19 Май 2020 2020-05-19T15:32:16+03:00

Неделя будет очень холодной: на 5...6°С ниже климатической нормы

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С 20 по 22 мая в Кировской области ожидаются дожди с грозами. Температура будет на 5...6°С ниже климатической нормы. Об этом рассказали в группе «Любительская метеорология в Кирове».

В среду, 20 мая, в Кировскую область придет северный фронт. Похолодание начнется с восточной части региона. Ночью температура воздуха опустится до +5°С. В отдельный районах области начнутся дожди. Днем воздух прогреется до +14…+19°С . Дожди и грозы станут более интенсивными и охватят всю северную часть области.

В четверг, 21 мая, регион окажется за холодным фронтом. Температура воздуха днем составит +11…+16°С. Синоптики прогнозируют дожди на всей территории области.

В пятницу, 22 мая, в регионе станет еще холоднее. Ночью температура опустится до +5°С , днем воздух прогреется до +11°С . По-прежнему на всей территории области будут идти дожди. В отдельных районах возможна грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU