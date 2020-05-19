2020-05-19T13:59:49+03:00
Общество

В Кировской области бухгалтер присвоила 211 тысяч рублей

Женщине пришлось не только вернуть деньги, но и заплатить штраф
Виктор Карпов
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Суд признал женщину виновной.Суд признал женщину виновной.Фото: Александр ГЛУЗ
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Экс-бухгалтер Кокуйского сельского поселения Сунского района присвоила себе деньги администрации. Об это сообщили в СК по Кировской области.

Следователи выяснили, что в 2016-2018 годах бухгалтер присвоила себе 211 тысяч рублей. Завышая себе зарплату, отпускные и иные выплаты женщина переводила деньги администрации на свой расчетный счет.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину. Бухгалтер полностью возместила ущерб. Суд женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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